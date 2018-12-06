Два самолёта Морской пехоты США разбились у берегов Японии

Вблизи японской базы Ивакуни в результате столкновения разбились два американских военных самолёта.

Сообщается, что при отработке стыковки столкнулись истребитель F-18 и самолёт-заправщик KC-130 "Геркулес" Корпуса Морской пехоты США. Инцидент произошёл около двух часов ночи по местному времени в 200 милях от базы.

На обоих самолётах находились семь человек, в настоящее время известно лишь об одном спасённом, это один из пилотов истребителя. Судьба другого лётчика, а также всего экипажа КС-130 остаётся неизвестной.

Поисковая операция проводится кораблями Сил самообороны Японии.

Сообщается, что на базе Ивакуни размещается эскадрилья F-18D, а заправщики KC-130 действуют оттуда по всей западной части Тихого океана.