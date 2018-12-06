В Екатеринбурге эвакуировали 200 человек из общежития экономико-технологического колледжа

Минувшей ночью произошел пожар в здании общежития Екатеринбургского экономико-технологического колледжа на улице Войкова. Его удалось оперативно потушить.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, на место были направлены три единицы техники и 12 человек личного состава. Еще до их прибытия из общежития самостоятельно эвакуировались 200 человек. Выяснилось, что произошло возгорание в шахте дымоудаления на площади 0,5 кв.м. Оно было оперативно потушено персоналом до прибытия пожарных.

Специалисты провели обследование помещений и после проветривания студенты вернулись в здание. Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.