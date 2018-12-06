Фигурант дела о взрыве в Казанском соборе получил 3,5 года колонии

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор еще одному фигуранту дела о подготовке теракта в Казанском соборе. Об этом сообщается в телеграм-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Фируз Калавуров приговорен к 3,5 годам колонии общего режима. Его признали виновным в хранении и сбыте взрывчатых веществ или взрывных устройств и в несообщении о преступлении. Свою вину он не признал.

Напомним, в конце 2017 года в Петербурге были задержаны семь участников террористической ячейки за подготовку терактов, которые они планировали совершить 16 декабря. Один из фигурантов в ходе судебного заседания признался, что собирался взорвать Казанский собор.

После этого президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, во время которого поблагодарил американского коллегу за информацию, переданную Центральным разведывательным управлением США, благодаря чему террористы в северной столице были задержаны.