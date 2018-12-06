06 Декабря 2018
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Общество За рубежом

Наследник британского престола произнес воинственную речь на военной базе на Кипре

Принц Уильям (36) и Кейт Миддлтон (36) вечером в среду прилетели на британскую военную базу Акротири на Кипре. Строго говоря, визит не является международным – база находится на заморской территории королевства.

Герцог и герцогиня Кембриджские встретились с военными и обслуживающим персоналом базы, а также местным населением. Уильям в своей приветственной речи сказал: "В любой момент, во всех уголках мира британские военные готовы защищать безопасность и интересы нашей страны. В праздничные дни (имеются в виду рождественские и новогодние каникулы – прим. ред.) более 11 тыс. моряков, солдат, летчиков и морских пехотинцев будут работать. И это работа без фанфар. Вы не ищите похвалы за свою работу, вы просто ее делаете".

Сегодня Уильям и Кейт примут участие в открытии досугового центра на военной базе. Население заморской территории Акротири составляет около 7 тыс. греков-киприотов, контингент базы (с семьями военнослужащих) составляет порядка 7,5 тыс. человек.

Этот визит, кстати, проходит на фоне слухов о размолвке между семьями братьев Уильяма и Гарри, в которой обвиняют жену последнего – Меган Маркл. Говорят, что герцогиня Сассекская сильно влияет на своего супруга, и от этого его отношения с близкими становятся прохладнее. Не сумела Меган найти общий язык и с Кэтрин, доведя ее до слез в преддверии своей свадьбы.

Кстати, многие отметили, что на Кипр герцогиня Кембриджская прибыла в одежде, совершенно не свойственной ее стилю, но очень похожей на то, что носит Меган: широкие темно-синие брюки от британского бренда John Lewis (11 тыс. руб.) – такую модель штанов Кэтрин, кажется, вообще еще никогда не надевала. А вот в классическом жакете цвета хаки от Saks Fifth Avenue (50 тыс. руб.) герцогиня уже появлялась – во время турне по Канаде в 2016 году. После этого полюбившуюся Кэтрин модель производитель даже переименовал в ее честь. Образ герцогиня дополнила белой футболкой и аксессуарами: темно-зеленым кожаным поясом, зеленым замшевым клатчем от L.K.Bennett (10 тыс. руб.) и такого же цвета и материала туфлями-лодочками от Gianvito Rossi. Относительно демократичные британские бренды в одежде дополнили предметы роскоши: серьги от Asprey (430 тыс. руб.) и часы Ballon Bleu от Cartier (415 тыс.руб.).

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Наследник британского престола произнес воинственную речь на военной базе на Кипре

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Теги: кейт миддлтон, принц уильям, британская военная база на кипре, заморская территория



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