06 Декабря 2018
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО

Экс-глава ямальского управления ФМС получил шесть лет за кражу 4 миллионов из бюджета

В Салехарде за присвоение бюджетных миллионов наказаны бывшие глава окружного управления Федеральной миграционной службы Игорь Костюк, начальник одного из отделов управления и жена руководителя Елена Костюк, заместители начальника управления Светлана Шульгина и Николай Герасичев и главный бухгалтер Ирина Нахимчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В 2012-16 гг. Костюк воровал деньги из федерального бюджета под прикрытием временной передачи их сотрудникам. Глава неоднократно выплачивал подчиненным завышенные премии или матпомощь. Остальные участники банды говорили коллегам о том, что они должны отдать часть денег главе управления, а после собирали дань. Всего руководитель "увел" за эти годы 4 млн руб.

Костюк наказан шестью годами колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Шульгина, Герасичев, Костюк и Нахимчук получили от года до двух с половиной лет условно с испытательным сроком. Удовлетворены иски полиции Ямала – с осужденных взысканы похищенные деньги. Найденные у Костюка дома 1,4 млн руб. признаны вещдоками и обращены в доход государства. До исполнения имущественных взысканий сохранен арест на недвижимость и машины экс-главы управления и его супруги.

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Экс-глава ямальского управления ФМС получил шесть лет за кражу 4 миллионов из бюджета

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Теги: Игорь Костюк, Елена Костюк, Светлана Шульгина, Николай Герасичев, Ирина Нахимчук, УФМС по ЯНАЛ, бюджетные деньги



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