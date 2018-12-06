Экс-глава ямальского управления ФМС получил шесть лет за кражу 4 миллионов из бюджета

В Салехарде за присвоение бюджетных миллионов наказаны бывшие глава окружного управления Федеральной миграционной службы Игорь Костюк, начальник одного из отделов управления и жена руководителя Елена Костюк, заместители начальника управления Светлана Шульгина и Николай Герасичев и главный бухгалтер Ирина Нахимчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружной прокуратуры.

В 2012-16 гг. Костюк воровал деньги из федерального бюджета под прикрытием временной передачи их сотрудникам. Глава неоднократно выплачивал подчиненным завышенные премии или матпомощь. Остальные участники банды говорили коллегам о том, что они должны отдать часть денег главе управления, а после собирали дань. Всего руководитель "увел" за эти годы 4 млн руб.

Костюк наказан шестью годами колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Шульгина, Герасичев, Костюк и Нахимчук получили от года до двух с половиной лет условно с испытательным сроком. Удовлетворены иски полиции Ямала – с осужденных взысканы похищенные деньги. Найденные у Костюка дома 1,4 млн руб. признаны вещдоками и обращены в доход государства. До исполнения имущественных взысканий сохранен арест на недвижимость и машины экс-главы управления и его супруги.