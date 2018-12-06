Пермский край может выкупить аэропорт Березников

Пермский край ведет переговоры о покупке аэропорта Березников для нужд санавиации и авиалесоохраны. Сейчас имущественный комплекс принадлежит бизнесмену Александру Флегинскому.

До 2001 г. аэропорт принимал пассажирские самолеты, затем у гавани отозвали разрешение на выполнение полетов. Аэродром исключен из федерального реестра. Флегинский приобрел аэропорт в 2008 г. и планировал провести его реконструкцию, но проект не был реализован.

По данным "Коммерсанта", стороны договорились о приобретении имущественного комплекса в краевую собственность, сумма сделки не раскрывается. В 2016 г. холдинг "Новапорт" проводил оценку инвестиций для возобновления работы аэропорта, для восстановления всей инфраструктуры требовалось порядка 1,12 млрд руб.