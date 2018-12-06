В Челябинской области самовыдвиженцам разрешат участвовать в выборах губернатора

В Челябинской области предлагают внести изменения в областной закон о выборах губернатора. Соответствующие поправки одобрили члены облизбиркома, теперь законопроект внесен в Заксобрание региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе избирательной комиссии, в законопроект включены новые положения о самовыдвижении кандидата на выборах губернатора. так, какндидата смогут выдвинуть не только избирательными объединениями, но и в порядке самовыдвижения. Для этого кандидат должен уведомить о выдвижении облизбирком и собрать в свою поддержку 0,5 процента подписей от числа избирателей, зарегистрированных на территории региона.

Также проектом закона предусматриваются поправки о процедуре голосования по месту нахождения избирателя, установлен порядок назначения выборов и установлены требования к выдвижению кандидата.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области пройдут в сентябре 2019 года.