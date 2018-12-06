Все решится в Екатеринбурге: "Спартак" и "Урал" не выявили победителя в первом четвертьфинале Кубка России

Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с московским "Спартаком" в первом четвертьфинальном матче Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 1:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый мяч на 48-й минуте провел полузащитник хозяев Софьян Ханни. На 67-й минуте гости ответили точным ударом головой Владимира Ильина. В дальнейшем моменты были и у тех, и у других ворот, но счет не изменился.

Ответный кубковый матч между "Уралом" и "Спартаком" пройдет в Екатеринбурге в конце февраля следующего года. Для выхода в полуфинал уральцев устроит победа с любым счетом, либо нулевая ничья, которая обеспечит результат за счет гола на чужом поле.