Все решится в Екатеринбурге: "Спартак" и "Урал" не выявили победителя в первом четвертьфинале Кубка России

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Елочка? Мне есть нечего!" Пенсионер обругал...

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт Свердловская область Центральный ФО В России

Все решится в Екатеринбурге: "Спартак" и "Урал" не выявили победителя в первом четвертьфинале Кубка России

Екатеринбургский "Урал" сыграл вничью с московским "Спартаком" в первом четвертьфинальном матче Кубка России по футболу. Встреча прошла в среду на стадионе "Открытие Арена" и завершилась со счетом 1:1, передает корреспондент Накануне.RU.

Первый мяч на 48-й минуте провел полузащитник хозяев Софьян Ханни. На 67-й минуте гости ответили точным ударом головой Владимира Ильина. В дальнейшем моменты были и у тех, и у других ворот, но счет не изменился.

Урал, Спартак, Кубок России(2018)|Фото: fc-ural.ru

Ответный кубковый матч между "Уралом" и "Спартаком" пройдет в Екатеринбурге в конце февраля следующего года. Для выхода в полуфинал уральцев устроит победа с любым счетом, либо нулевая ничья, которая обеспечит результат за счет гола на чужом поле.

Урал, Спартак, Кубок России(2018)|Фото: fc-ural.ru

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Все решится в Екатеринбурге: "Спартак" и "Урал" не выявили победителя в первом четвертьфинале Кубка России

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Урал, Спартак, Кубок России, ничья



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.12.2018 10:50 Мск Первый кубковый матч "Спартака" и "Урала" рассудит арбитр из Петербурга
Ранее 03.12.2018 14:55 Мск Футболисты "Урала" будут готовиться к матчу со "Спартаком" в Краснодаре
Ранее 20.11.2018 11:14 Мск Названо точное время первого кубкового матча между "Спартаком" и "Уралом"
Ранее 16.11.2018 13:45 Мск Первый кубковый матч между "Спартаком" и "Уралом" состоится 5 декабря
Ранее 08.11.2018 13:53 Мск "Спартак" проведет кубковый матч с "Уралом" без зрителей по решению РФС
Ранее 07.11.2018 14:20 Мск Первый матч со "Спартаком" в Кубке России "Урал" проведет в гостях
Ранее 02.11.2018 07:47 Мск "Урал" в Кубке России проведет двухматчевую дуэль с московским "Спартаком"
Ранее 01.11.2018 07:53 Мск "Урал" вышел в четвертьфинал Кубка России, в дополнительное время одолев "Нижний Новгород"
Ранее 12.10.2018 13:48 Мск Стали известны даты почти всех матчей 1/8 финала Кубка России по футболу
Ранее 03.10.2018 15:03 Мск РФС объяснил, почему "Урал" не участвовал в жеребьевке хозяев полей в 1/8 финала Кубка России
Ранее 27.09.2018 07:41 Мск Соперником "Урала" в 1/8 финала Кубка России стал ФК "Нижний Новгород"
Ранее 26.09.2018 07:57 Мск "Урал" вышел в 1/8 финала Кубка России по футболу, одолев в гостях "Нефтехимик"
Ранее 25.09.2018 12:05 Мск "Урал" сыграет с "Нефтехимиком" в Кубке России без своих лидеров
Ранее 21.09.2018 13:10 Мск "Урал" и "Нефтехимик" в Кубке России рассудит арбитр из Нижнего Новгорода
Ранее 07.09.2018 15:45 Мск Почти все матчи 1/16 финала Кубка России по футболу будут сыграны в конце сентября
Ранее 24.08.2018 13:26 Мск "Урал" поборется с "Нефтехимиком" в 1/16 финала Кубка России по футболу

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 293

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети