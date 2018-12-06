Американский эсминец демонстративно прошел рядом с базой ТОФ в Приморье

Ракетный эсминец США McCampbell прошел вблизи залива Петра Великого в Приморье, где расположена база Тихоокеанского флота России.

Как говорится в заявлении представителя Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр, операция проведена в рамках правил свободного мореплавания в международных водах как "вызов чрезмерным морским претензиям России".

При этом отмечается, что маневры американского военного корабля "не направлены против России и не связаны с инцидентом в Керченском проливе", передает Regnum.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

В Вашингтоне заявили, что если Москва не отпустит нарушивших границу моряков, ее якобы ждут "боль и последствия".