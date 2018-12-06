06 Декабря 2018
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"Уралхим" и "Уралкалий" начнут поставки удобрений в Кению в 2019 году

Российские производители смешанных и калийных удобрений "Уралкалий" и "Уралхим" со следующего года начинают поставки своей продукции в Кению, сообщает ТАСС, со ссылкой на основного акционера российских компаний Дмитрия Мазепина.

Он заявил, что поставки в сотни тысяч тонн начнутся к следующему сезону - местной весне и добавил, что Кения в настоящий момент больше работает с карбамидом, сложными удобрениями и моноаммонийфосфатом и диаммонийфосфатом. Потому поставки будут как со стороны "Уралкалия",так и со стороны "Уралхима".

Также Дмитрий Мазепин заявил о готовности компаний участвовать в тендерах на поставку удобрений, которые проходят в Кении раз в полгода. В перспективе российские производители удобрений готовы рассмотреть возможность строительства здесь предприятия, однако о каком-то конкретном совместном проекте речь пока не идет.

"Мы считаем, что мы должны прийти сюда, поставить свои удобрения, получить какую-то оценку - как мы работаем, чего достигли. Кроме того, эти отношения должны быть взаимовыгодны, мы друг друга должны понять с точки зрения налогового климата, устойчивости власти, логистических факторов и так далее. Это большая продуктивная работа, для строительства завода нужно все грамотно просчитать", - приводит слова Дмитрия Мазепина ТАСС.

При этом он отметил, что строительство собственных мощностей по производству удобрений для Кении было бы выгодным, поскольку строительство нового завода позволит снизить логистические расходы и в то же время поставлять удобрения в близлежащие страны. Кению связывают достаточно прочные отношения с Угандой и Руандой, а значит строительство собственного завода, пусть это будет даже не гранулирование, а блендинг, позволит удовлетворить потребности не только внутреннего рынка, но и соседних стран.

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"Уралхим" и "Уралкалий" начнут поставки удобрений в Кению в 2019 году

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Теги: Уралхим, УРалкалий, поставка удобрений



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