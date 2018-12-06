Ямал и "Газпром" договорились о сотрудничестве в 2019 году

На Ямале после запуска третьего промысла Бованенковского месторождения состоялась встреча губернатора Дмитрия Артюхова с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Они договорились о сотрудничестве в 2019 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы арктического региона.

В октябре "Газпром" завершил сооружение газопровода к поселку Северная Нива, идёт подготовка к вводу объекта в эксплуатацию. Продолжается расширение инфраструктуры для заправки автотранспорта природным газом. Сейчас на Ямале работают две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) и один передвижной газовый заправщик. Закончено строительство новой станции в Новом Уренгое. Сотрудничество продолжится и в следующем году.

В конце официального визита Артюхов принял участие в торжественном награждении сотрудников компании. Он ввручил благодарственные письма и почётные грамоты губернатора. В частности, он наградил медалью "За сохранение Арктики" генерального директора "Газпром добыча Надым" Сергея Меньшикова.

Напомним, на полуострове и прилегающих акваториях разведанные запасы газа составляют 16 трлн "кубов". Наиболее значительным по запасам газа месторождением Ямала является Бованенковское – 4,9 трлн кубометров.