Schlumberger до конца года получит разрешение на покупку буровой компании "Евразия"

Сделка по покупке до 49% акций буровой компании "Евразия" (Eurasia Drilling Company, EDC) нефтесервисной компанией Schlumberger может быть согласована до конца текущего года, заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. На заседании 4 декабря правительственная комиссия по иностранным инвестициям не согласовала приобретение акций российской компании.

Иностранный концерн проявляет интерес к EDC с 2015 г., однако согласовать продажу акций с российскими властями не удавалось. Ранее в Минприроды заявляли, что сделка с Schlumberger не может быть одобрена Правительством без решения вопросов работы в режиме санкций.

По словам Артемьева, в процессе согласования сделки появились новые требования, которые обсуждаются с Schlumberger. Согласование сделки может состояться в 2018 г., добавил он.

Напомним, Буровая компания "Евразия" – крупнейшая буровая компания России по количеству пробуренных метров, занимающаяся строительством и ремонтом нефтяных и газовых скважин всех назначений на лицензионных участках ЛУКОЙЛа, "Роснефти", "Газпром нефти" и других.