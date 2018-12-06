06 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

"Напилась, разделась, приставала к сотрудникам": за что после новогодних корпоративов увольняют свердловчан

Почти четверть работающих свердловчан останется без новогоднего корпоратива

21% свердловчан не отмечают Новый год на работе – не принято. Впрочем, остальные собираются организовать корпоратив, например, сходить с коллегами в ресторан или скромно отметить в офисе. Таковы данные опроса, проведенного службой исследований HeadHunter.

По данным компании, в кафе, ресторанах и клубах проводят корпоративы сотрудники медицинской отрасли (55%) и юристы (40%). На внешних площадках мероприятия проводят в сфере добычи сырья (50%), банковские работники и айтишники (по 47%).

"49% соискателей рассказали, что если празднование Нового Года проходит в формате корпоратива (в офисе или на внешней площадке), то его организацией занимается департамент персонала. Ещё 43% заявили, что этот вопрос берут на себя сами сотрудники, и лишь в 5% случаях устраивать праздник помогает внешнее агентство", - рассказали в пресс-службе HeadHunter Урал.

Интересно, что не для всех новогодний корпоратив проходит без последствий: 9% участников опроса признались, что сталкивались с ситуациями, когда за неподобающее поведение на празднике сотрудников увольняли. И вот какими были причины (цитаты их ответов респондентов): "Безобразное поведение, неприличные разговоры с руководством", "В ресторане разбил унитаз. Уронил фонарный столб на входе в ресторан, устроил драку с посторонним, зашедшим в ресторан", "Врач напился и врезал начальнику", "Дама напилась, разделась, приставала к сотрудникам", "Девушка провела ночь с руководителем", "Руководителю не понравилась шутка в свой адрес, подготовленная сотрудником совместно с ведущим", "Сотрудник попытался украсть сумку коллеги, заметили, остановили, после корпоратива уволили".

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"Напилась, разделась, приставала к сотрудникам": за что после новогодних корпоративов увольняют свердловчан

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Теги: новогодний корпоратив, вечеринка, опрос, свердловская область, увольнение



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