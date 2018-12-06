Регина Тодоренко и Влад Топалов впервые стали родителями

Телеведущая Регина Тодоренко (28) и певец Влад Топалов (33) впервые стали родителями. У пары родился сын.

Меньше чем за две недели до рождения ребенка Регина и Влад узаконили свои отношения. Вот как об этом событии говорит Тодоренко: "По вашим убедительным просьбам и заявкам мы наконец-то сделали это. 25 октября в моей жизни произошло знаменательное событие – я стала женой! Так совпало, что именно в этот день у самых дорогих для меня мужчин – у моего папы и у Влада день рождения. Не зря говорят, что женщина выбирает супруга, похожего на отца. Изначально Влад планировал сделать нашу роспись сюрпризом, но я почувствовала, что что-то готовится, и стала задавать вопросы".

Во время беременности Регина попала в больницу. Публике говорила, что у нее проблемы с почками

Пара долго скрывала не только беременность Регины (которая все равно в определенный момент стала заметна) – они долгое время делали вид, что являются только друзьями. В июле Тодоренко и Топалов объявили, что обручились. Примерно тогда же экс-ведущая "Орла и решки" перестала скрывать свое интересное положение, хотя до этого яростно протестовала, когда журналисты пытались задавать наводящие на тему вопросы. Например, на премии МУЗ ТВ Регина уже выглядела сильно поправившейся, так что ее фразу про скорое появление на свет проекта, который она вынашивает девять месяцев, восприняли однозначно. Потом Тодоренко усиленно возмущалась, говоря, что она имела в виду собственное ток-шоу.

И действительно, в разгар беременности телеведущая запустила собственный проект на телеканале "Пятница!".