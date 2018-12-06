Центризбирком включают в нацпроект "Цифровая экономика"

Премьер Дмитрий Медведев одобрил предложение Центральной избирательной комиссии России о присоединении к нацпроекту "Цифровая экономика".

Поручение дано в ответ на обращение председателя ЦИКа Эллы Памфиловой в адрес главы кабмина, в котором она предлагает учесть предложения Центризбиркома при доработке нацпрограммы и включить ЦИК в число ее ответственных исполнителей. В рамках "ифровизации избирательного процесса" ЦИК предлагает обеспечить доступность голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения и организовать деятельность избирательной комиссии на основе цифровых данных об избирателях, получаемых с использованием национальной системы управления данными, следует из письма госпожи Памфиловой. Также предлагается подключить избирательные комиссии к интернету.

О том, что ЦИК хочет стать участником программы, Памфилова говорила еще в октябре на научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра". Неделю назад в комиссии появилось управление инновационных технологий.

По мнению Памфиловой, в первую очередь цифровизация должна помочь комиссии облегчить формирование единого регистра избирателей. Он был создан перед президентскими выборами для функционирования проекта "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки. Кроме того, Элла Памфилова активно поддерживает идею внедрения блокчейн-технологии в избирательный процесс. По ее словам, это позволит сделать избирательную систему недоступной для кибератак и удобной для граждан. Секретарь ЦИКа Майя Гришина отметила, что технологии обновляются и появляются новые направления, поэтому включение в нацпрограмму комиссия считает "необходимым".

В этом году бюджет ЦИКа на информационные технологии оказался вдвое меньше, чем в прошлом, отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. По его словам, в 2017 году IT-бюджет составил более 4 млрд руб., а в 2018-м он снизился до примерно 2 млрд руб. Это связано с тем, что в текущем году было запланировано существенно меньше работ по развитию государственной автоматизированной системы "Выборы" — около 364 млн руб. против обычных 2,5–2,6 млрд руб. в предыдущие годы, говорит Александр Левашов. По его словам, в перспективе расходы на развитие ГАС "Выборы", включая модуль дистанционного голосования, могут вернуться на прежний уровень "нескольких миллиардов рублей в год", пишет "Коммерсант".