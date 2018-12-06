06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В России

Центризбирком включают в нацпроект "Цифровая экономика"

Премьер Дмитрий Медведев одобрил предложение Центральной избирательной комиссии России о присоединении к нацпроекту "Цифровая экономика".

Поручение дано в ответ на обращение председателя ЦИКа Эллы Памфиловой в адрес главы кабмина, в котором она предлагает учесть предложения Центризбиркома при доработке нацпрограммы и включить ЦИК в число ее ответственных исполнителей. В рамках "ифровизации избирательного процесса" ЦИК предлагает обеспечить доступность голосования для избирателей вне зависимости от их местонахождения и организовать деятельность избирательной комиссии на основе цифровых данных об избирателях, получаемых с использованием национальной системы управления данными, следует из письма госпожи Памфиловой. Также предлагается подключить избирательные комиссии к интернету.

О том, что ЦИК хочет стать участником программы, Памфилова говорила еще в октябре на научно-практической конференции "Выборы. Сегодня и завтра". Неделю назад в комиссии появилось управление инновационных технологий.

По мнению Памфиловой, в первую очередь цифровизация должна помочь комиссии облегчить формирование единого регистра избирателей. Он был создан перед президентскими выборами для функционирования проекта "Мобильный избиратель", который позволяет голосовать не по месту прописки. Кроме того, Элла Памфилова активно поддерживает идею внедрения блокчейн-технологии в избирательный процесс. По ее словам, это позволит сделать избирательную систему недоступной для кибератак и удобной для граждан. Секретарь ЦИКа Майя Гришина отметила, что технологии обновляются и появляются новые направления, поэтому включение в нацпрограмму комиссия считает "необходимым".

В этом году бюджет ЦИКа на информационные технологии оказался вдвое меньше, чем в прошлом, отмечает главный редактор TAdviser Александр Левашов. По его словам, в 2017 году IT-бюджет составил более 4 млрд руб., а в 2018-м он снизился до примерно 2 млрд руб. Это связано с тем, что в текущем году было запланировано существенно меньше работ по развитию государственной автоматизированной системы "Выборы" — около 364 млн руб. против обычных 2,5–2,6 млрд руб. в предыдущие годы, говорит Александр Левашов. По его словам, в перспективе расходы на развитие ГАС "Выборы", включая модуль дистанционного голосования, могут вернуться на прежний уровень "нескольких миллиардов рублей в год", пишет "Коммерсант".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Центризбирком включают в нацпроект "Цифровая экономика"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Центризбирком, цифровая экономика, Элла Памфилова



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 270

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети