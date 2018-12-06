06 Декабря 2018
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Общество Челябинская область Уральский ФО

В Челябинской области медведь залег в спячку прямо возле города

В Челябинской области на территории закрытого города Снежинска обнаружен медведь, залегший в спячку.
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Хищник находится очень близко к населенному пункту и в 2 км от дороги, что создает опасность для местных жителей. Медведь появился в лесу несколько дней назад. По мнению специалистов, зверь забрел на территорию ЗАТО из соседних охотничьих хозяйств в поиске тихого места для зимовки. Не исключено, что медведя потревожили, и он не смог найти себе подходящую берлогу. Косолапый расположился на открытой местности, устроив себе для зимней спячки гнездо из веток. Существует большая вероятность, что медведь проснется в сильные морозы.

Тем временем, в городской администрации состоялась комиссия по ЧС, в ходе которой решено пока оставить медведя в покое. Власти закупят фотоловушки, чтобы следить за животным, и расставят на территории вокруг него предупреждающие знаки. Также сообщество охотоведов выделит сотрудника для круглосуточного наблюдения за медведем, сообщает "Российская газета".

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В Челябинской области медведь залег в спячку прямо возле города

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Теги: медведь, звери



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