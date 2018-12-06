Урал вошел в список страдающих от ожирения регионов

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала регионы с наиболее высокой долей жителей, страдающих ожирением.

Это Кировская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Курганская, Тюменская и Новосибирская области. "И, как следствие, здесь самая высокая заболеваемость сахарным диабетом", — сказала Голикова.

По словам вице-премьера, власти занимаются формированием здорового образа жизни в рамках отдельного федерального проекта при нацпроекте "Демография". Как ожидается, в ближайшие шесть лет число регулярно занимающихся спортом россиян будет увеличено с 50 до 80 млн человек, сказала Голикова.

Кроме того, в "Демографи" будет внедрена система мониторинга питания различных групп населения. Запланирована модернизация лабораторной диагностики пищевых продуктов, а также их маркировка, сообщает РБК.

Ранее Голикова сообщила, что на данный момент ожирением в России страдают 14% мужчин и 26% женщин. Она добавила, что правительство намерено вести разъяснительную работу и проверки качества продуктов питания, а также всерьёз поставить на повестку дня вопросы пересмотра рациона питания в школах и больничных учреждениях и присутствия биологически активных добавок на рынке.