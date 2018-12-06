06 Декабря 2018
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Аналитики назвали главные проблемы для мировой экономики в 2019 году

Агентство Bloomberg составило список основных политических угроз росту мировой экономики в 2019 году.

Крупнейшим фактором риска аналитики называют торговую войну между США и Китаем. Если Дональд Трамп выполнит свою угрозу и введет новые пошлины против китайских товаров, рост ВВП Китая в следующем году замедлится на 1,5%.

Негативное влияние на мировую экономику может оказать и спор властей Италии с ЕС, касающийся запланированных бюджетных расходов. Кроме того, угрозу представляют разногласия в итальянской правящей коалиции.

Как пишет Bloomberg, выход Великобритании из Евросоюза также нанесет ущерб экономике. Так, согласно прогнозам, при отсутствии соглашения по Brexit ВВП страны в 2030 году будет на 7% ниже, чем в случае, если Лондон останется в организации. Сделка, при которой Великобритания останется в рамках таможенного союза с ЕС, будет означать снижение на 3%.

В числе других угроз - противостояние между контролируемой демократами палатой представителей и республиканскими сенатом и президентом США, предстоящие выборы в ряде стран, уровень цен на нефть в связи с отношениями США с Ираном и Саудовской Аравией, а также риск конфликта в Азии, сообщает РИА "Новости".

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Аналитики назвали главные проблемы для мировой экономики в 2019 году

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Теги: мировая экономика, Bloomberg



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