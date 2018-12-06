Fitch спрогнозировало стоимость нефти в 2019 году

Стоимость нефти марки Brent в следующем году составит $65 за баррель.

Об этом сообщили аналитики Fitch. Кроме того, рейтинговое агентство на 2020 год повысило на 2020 год стоимость Brent до $62,5 с $57,5 за баррель.

Прогноз по ценам на нефть на уходящий год также незначительно повышен — с $72 до $72,5 за баррель

По словам экспертов, рост цен произойдет на фоне возможных договоренностей ОПЕК+ о сокращении добычи, сообщают "Известия".

Напомним, 5 декабря министры стран, которые входят в ОПЕК+, в том числе и Россия, на заседании мониторингового комитета согласились с необходимостью снижения добычи нефти. Квоты на снижение добычи в следующем году могут составить около 1 млн баррелей в сутки.

Как сообщалось ранее, Россия, ни Саудовская Аравия не заинтересованы в слишком низких ценах на нефть, что увеличивает вероятность принятия решения странами ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти в следующем году. По оценкам разных экспертов, ожидаемое ограничение по добыче нефти в случае принятия соглашения составит 1,3-1,4 млн баррелей в сутки.