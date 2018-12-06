06 Декабря 2018
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Экономика За рубежом

Китай начинает борьбу с подделками

Пекин объявил о введении 38 новых наказаний за кражу интеллектуальной собственности.

Китай утвердил новый документ, вводящий дополнительную ответственность за подобные нарушения. Это произошло через несколько дней после того, как председатель КНР Си Цзиньпин пообещал на встрече с президентом США Дональдом Трампом разрешить его "разумные опасения" из-за сложившийся в Китае практики заимствования объектов интеллектуальной собственности. Подобные нарушения - одна из ключевых в торговом конфликте Пекина и Вашингтона, сообщает Lenta.ru.

Напомним, Минкоммерции КНР назвало переговоры лидеров КНР и США на саммите в Буэнос-Айресе успешными и заявило о скорейшем выполнении достигнутых договорённостей, а по остальным пунктам переговоры продолжатся в предстоящие 90 дней – в срок, на который американская администрация отложила введение новых пошлин. Дата начала переговоров пока неизвестна, но, как передаёт South China Morning Post, Китай уже сформировал и готов направить для участия в них команду из 30 чиновников.

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Китай начинает борьбу с подделками

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Теги: Китай, США, торговые войны



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