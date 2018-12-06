06 Декабря 2018
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Порошенко ждет "азовские санкции" против России

Украинский президент Петр Порошенко заявил, что ждет от иностранных партнеров конкретных действий после инцидента в Керченском проливе.

Он уточнил, что ждет новый пакет ограничительных мер против Москвы,  возможно, под названием "азовские санкции". Также глава государства высказался за наращивание присутствия НАТО в Черном море "и, возможно, в Азовском море".

По мнению Порошенко, пока западные страны "жестко высказываются" о сложившейся ситуации, президент России Владимир Путин "действует", сообщает Lenta.ru.

Как сообщалось ранее, НАТО не планирует покидать Черное море. Об этом сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с министрами иностранных дел Грузии и Украины. По словам главы Североатлантического альянса, НАТО уже увеличило присутствие в Черном море. Кроме того, альянс дал понять союзникам, что продолжит поддерживать Киев, заявил генсек. 

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины нарушили государственную границу России, позже моряков задержали. Украина призвала Запад вмешаться. В свою очередь, НАТО призвало к сдержанности в Азовском море.

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Порошенко ждет "азовские санкции" против России

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Теги: Порошенко, Путин, инцидент в Керченском проливе



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