Ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром

06 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пять причин кризиса в "ЕР"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Наука и техника

Ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX упала в Атлантический океан при возвращении на космодром после запуска корабля Dragon к МКС.

Для запуска использовалась новая первая ступень, которая должна была совершить посадку на космодром близ места старта на мысе Канаверал.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом. При этом ступень опустилась в воду и не пострадала.

Dragon доставит на МКС 2,5 т груза. Он пристыкуется к станции 8 декабря, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в январе 2019 состоится первый беспилотный полет пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска к Международной космической станции. Корабль выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Это будет первый беспилотный демонстрационный полет в рамках коммерческой пилотируемой программы. В его рамках специалисты намерены получить данные о характеристиках Falcon 9, корабля Crew Dragon, работы систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Falcon 9, МКС, Dragon



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2018 01:22 Мск SpaceX запустит Crew Dragon к МКС в беспилотном режиме

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 154

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети