Ступень Falcon 9 упала в океан при попытке возвращения на космодром

Первая ступень ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX упала в Атлантический океан при возвращении на космодром после запуска корабля Dragon к МКС.

Для запуска использовалась новая первая ступень, которая должна была совершить посадку на космодром близ места старта на мысе Канаверал.

Глава SpaceX Илон Маск сообщил, что неудачная посадка вызвана проблемой с гидравлическим насосом. При этом ступень опустилась в воду и не пострадала.

Dragon доставит на МКС 2,5 т груза. Он пристыкуется к станции 8 декабря, сообщает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что в январе 2019 состоится первый беспилотный полет пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска к Международной космической станции. Корабль выведет на орбиту ракета-носитель Falcon 9. Это будет первый беспилотный демонстрационный полет в рамках коммерческой пилотируемой программы. В его рамках специалисты намерены получить данные о характеристиках Falcon 9, корабля Crew Dragon, работы систем наземного обеспечения, орбитальной и стыковочной систем.