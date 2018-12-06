06 Декабря 2018
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Члены ОПЕК+ согласились снизить нефтедобычу в 2019 году

Министры стран, которые входят в ОПЕК+, в том числе и Россия, на заседании мониторингового комитета согласились с необходимостью снижения добычи нефти.

Об этом сообщил министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи. "Каждый на сегодняшней встрече согласился, что необходимо снижение. Консенсус - мы должны снижать. Завтра мы должны обсудить, как [на сколько] снижать", - сказал министр.

Он добавил, что квоты на снижение добычи в следующем году могут составить около 1 млн баррелей в сутки, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, Россия, ни Саудовская Аравия не заинтересованы в слишком низких ценах на нефть, что увеличивает вероятность принятия решения странами ОПЕК+ по снижению объемов добычи нефти в следующем году. По оценкам разных экспертов, ожидаемое ограничение по добыче нефти в случае принятия соглашения составит 1,3-1,4 млн баррелей в сутки.

Цены в ближайшее время могут оставаться на уровне 60-70 долларов за баррель.

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Члены ОПЕК+ согласились снизить нефтедобычу в 2019 году

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Теги: ОПЕК+, нефть



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