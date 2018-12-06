Сбербанк ограничивает перевод денег по картам

Клиентам Сбербанка ограничат переводы денег друг другу по номеру телефона.

Такая возможность останется только у владельцев дебетовых карт. Как сообщили в кредитной организации, переводы на кредитную карту будут поступать по номеру карты.

Правила перевода средств Сбербанк поменял после жалоб клиентов по поводу случайного перевода денег на кредитные карты, за вывод средств с которых взимается комиссия. Именно поэтому в кредитной организации приняли решение оставить функцию перевода средств по номеру телефона доступной только для дебетовых карт, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в России появился новый вид мошенничества с банковскими картами. Злоумышленники правдоподобно имитируют сотрудников Сбербанка, чтобы узнать данные о картах клиентов.

Мошенники сообщают, что по счёту карты клиента, якобы, проведены сомнительные операции, и предлагают либо посетить ближайшее отделение банка, либо для экономии времени отправить СМС на номер 900 [служебный номер Сбербанка] для подтверждения.