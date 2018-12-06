Россия закроет ПРО все возможные цели США в случае разрыва ДРСМД

Москва будет вынуждена обеспечить "боевое накрытие" системами ПВО/ПРО всех мест и объектов, которые могут стать мишенями для американских ракет в случае выхода Вашингтона из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом заявил председатель комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев. "Если договор будет денонсирован американцами, то мы будем вынуждены ставить боевые "накрытия" на всех чувствительных местах, которые могут стать потенциальной мишенью Америки, - сказал он.

Бондарев отметил, что Россия будет вынуждена ускорить разработки и принятия на вооружение уникальных видов оружия, что, повысит риски возникновения масштабного конфликта в мире, сообщает ТАСС.

Напомним, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона остановит свои обязательства по ДРСМД, если РФ за 60 дней не вернётся к его исполнению. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала такие обвинения "беспочвенными" и "ничем не подкреплёнными".