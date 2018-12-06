Судный день "Корпорации развития". Деньги "тюменской матрешки" уходят на оплату проигрышей юристов

"Корпорация развития" в очередной раз рискует потерять деньги акционеров, на этот раз суммарный убыток может составить почти 1,5 млрд руб. Дочерняя структура "КР" - обанкротившаяся Энергетическая компания "Урал промышленный – Урал полярный" (Корпорация владеет 25% акций) не может довести до конца судебное разбирательство с чешским генподрядчиком строительства ямальской ТЭС. Комитету кредиторов предложено сдать процесс и отказаться от иска. Между тем к проигрышам в судах "Корпорации развития" не привыкать: во время работы временного экс-руководителя Новицкого на судах с контрагентами структура потеряла миллиарды.

О причинах отказа от иска к PSG International ничего неизвестно, само решение выглядит, как минимум странным, ведь в течение двух лет – именно столько длились разбирательства в российских судах – ЭК "Уп-Уп" настаивала на обоснованности своих исковых требований. Напомним предысторию. PSG International зашла в проект строительства ТЭС "Полярная" как генподрядчик – условие поставил Чешский экспортный банк, кредитовавший стройку. Чехи наняли субподрядчиков, а те, в свою очередь, привлекли к работе подконтрольную "КР" "Строительную компанию Развития", которая и выполнила большую часть работ. Как известно, с "дочкой" Корпорации никто не расплатился, а вместо электростанции появились уголовные дела.

В ходе банкротства ЭК "Уп-Уп" конкурсный управляющий поднял документы о работе PSG International на объекте в Салехарде и обратился с иском о взыскании с чешской компании 59,2 млн руб. за ненадлежащее исполнение работ по монтажу двух объектов, а также 18,6 млн евро авансов за иностранное оборудование, которое на Ямал так и не привезли. По существу российские суды иск не рассматривали, так как стороны ранее договорились урегулировать все споры в Третейском суде, дело переадресовали в международный арбитраж. Вести спор в Вене ЭК "Уп-Уп" отказывается, как сообщало Накануне.RU, 20 декабря комитет кредиторов может проголосовать за это решение. Учитывая долю Корпорации в уставном капитале, из общего убытка на акционеров структуры - Ямал, Югру и Тюменскую область - придется порядка 370 млн руб.

Без боя слитый суд с PSG International – не первый процесс, который приносит убыток акционерам. Большинство ранее проигранных дел так или иначе связаны с работой бывшего руководителя Сергея Новицкого.

"КР" до сих пор пытается оспорить в кассации решение суда по спору с "Элинстроем" - арендодателем московского офиса, куда Новицкий перевез Корпорацию в ходе "оптимизации расходов". С офисом на Смоленской-Сенной связаны сразу два процесса: по первому "КР" обязана выплатить порядка 1,7 млн руб. ущерба за разрушенные помещения. Второй иск касался долга за аренду офиса, суд удовлетворил требования в полном объеме и обязал "КР" выплатить 15,5 млн руб. долга и почти столько же – 12 млн руб. - неустойки. Пока Корпорация оспаривает решение в 10 апелляционном суде, сумма неустойки увеличивается.

В заслугу Новицкому источники ставят и проигрыш рокового для "КР" суда против "Мостостроя-12" из-за якобы выгодного коммерческого предложения, которое Новицкому сделал бенефициар строительной компании Александр Забарский. Этот судебный долг фактически и стал причиной иска о банкротстве Корпорации. Отметим, в суд обратились не мостостроевцы, а малоизвестные компании – контрагенты "Мостостроя-12", которые выкупили долг Корпорации все в том же 2017-м году – в период особо плотного "диалога" между Забарским и Новицким. К слову, сейчас эти сделки оспариваются уже в ходе банкротства актива Забарского. Из-за участия в схемах переуступки прав требования "Корпорации развития" привлечена к делу в качестве третьего лица.

Такой бэкграунд не позволил Новицкому ни закрепиться в должности постоянного гендиректора (сейчас пост занимает ставленник Югры Сергей Черняев), ни остаться в Корпорации на прежней должности - заместителя. Прежде настороженное отношение акционеров (Новицкий претендовал на должность первого заместителя, но наблюдательный совет не захотел отдавать ему пост из-за негативного шлейфа с прошлых мест работы), видимо, переросло в полное непринятие персоны и.о. гендиректора в качестве оператора средств акционеров, сохранность которых даже после смены руководства находится под угрозой.