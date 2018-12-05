05 Декабря 2018
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Экономика За рубежом

Еврокомиссия разработала план по дедолларизации

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала рекомендации по усилению роли евро в энергетическом секторе.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на документ ЕК, данный план предполагает снижение влияния доллара США при закупках энергосырья, в частности, с находящимся под санкциями Вашингтона Ираном.

Также предполагается продвижение использования европейской валюты в контрактах с третьими странами.

Как отмечает "Ъ", меры, предложенные комиссией, носят рекомендательный характер.

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Еврокомиссия разработала план по дедолларизации

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Теги: Евросоюз, ЕС, валюта, евро, доллар, дедолларизация, энергетический сектор



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