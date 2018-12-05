Еврокомиссия разработала план по дедолларизации

Еврокомиссия (ЕК) опубликовала рекомендации по усилению роли евро в энергетическом секторе.

Как сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на документ ЕК, данный план предполагает снижение влияния доллара США при закупках энергосырья, в частности, с находящимся под санкциями Вашингтона Ираном.

Также предполагается продвижение использования европейской валюты в контрактах с третьими странами.

Как отмечает "Ъ", меры, предложенные комиссией, носят рекомендательный характер.