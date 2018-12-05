05 Декабря 2018
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Происшествия Сибирский ФО

На Алтае проверяется причастность бывшего воспитателя частного детсада к истязанию малолетних детей

В Барнауле предъявлено обвинение бывшему воспитателю ясельной группы частного детского сада "Хеппи Беби" в ненадлежащем оказании услуг. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) РФ.

По данным СК, с августа 2017 по апрель 2018 года обвиняемая и двое других педагогов учреждения, исполняя свои обязанности по воспитанию и уходу за малолетними воспитанниками, причиняли им физические и нравственные страдания путём систематического нанесения побоев и иных насильственных действий. Заведующая детским садом знала о происходящем, однако не принимала никаких мер по устранению данных нарушений.

Отметим, что обвиняемая в настоящее время является сотрудником Министерства образования Алтайского края.

Суд избрал в отношении женщины меру пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, проверяется её причастность к совершению преступления, предусмотренного п. "г" ч. 2 ст. 117 Уголовного кодекса РФ (истязание заведомо несовершеннолетнего лица).

Расследование дела находится на контроле центрального аппарата СКР.

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На Алтае проверяется причастность бывшего воспитателя частного детсада к истязанию малолетних детей

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Теги: СКР, Барнаул, Хеппи Беби, детский сад, детсад, воспитатель, суд



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