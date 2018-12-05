В гжельскую больницу госпитализирован работник охраны с огнестрельными ранениями

В подмосковной Гжели ведётся доследственная проверка по факту госпитализации с огнестрельными ранениями работника военизированной охраны. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

61-летний мужчина был доставлен в городскую больницу сегодня, 5 декабря. Выяснилось, что накануне он покинул свой пост в городе Муроме Владимирской области, после чего прятался в лесном массиве города Гжель.

В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств происшествия. По итогам будет принято процессуальное решение.

