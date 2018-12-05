05 Декабря 2018
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Политика В России В бывшем СССР Украина

Украина предложила России масштабный обмен "пленными"

Украина на переговорах в Минске предложила России провести большой "обмен пленными". Об этом заявил новый представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Евгений Марчук на канале "Прямой".
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По его словам, речь идет об обмене по формуле "23 на 23", а при согласии России Украина готова отдать еще 66 человек в обмен на 19. При этом кого именно Украина хочет получить, Марчук не уточнил. Вероятно, первоначально речь идет о 23 задержанных на украинских судах в Керченском проливе.

В предложении Украины есть провокационное содержание. Украинские моряки являются не пленными, а арестованными. Кроме того, предложение специально сделано на переговорах в Минске, то есть заведомо неприемлемо для России, поскольку Киев выставляет Москву стороной военного "российско-украинского конфликта".

Марчук сказал, что большой обмен "89 на 42" Украина гарантированно подготовит до 27 декабря. При этом он признал, что российская сторона это предложение не приняла.

В то же время представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко заявила, что задержанные украинские моряки являются "военнопленными", поэтому не подлежат обмену, а Украина будет добиваться их возвращения без каких-либо условий.

Отметим, что сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова рассмотреть конкретные предложения по обмену задержанных в Керченском проливе украинских моряков.

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Украина предложила России масштабный обмен "пленными"

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Теги: Украина, обмен пленными



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