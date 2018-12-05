Исследование: Почти четверть россиян тратит больше половины доходов на продукты питания

Система анализа продовольственной безопасности в России требует перенастройки, в ней необходимо учитывать долю расходов на продовольствие в бюджете семьи, которая существенно выросла в последние годы. К такому выводу пришли эксперты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС, передает корреспондент Накануне.RU.



В настоящее время мониторинг проводится по критериям, описанным в Доктрине продбезопасности России. В ней, как отмечают эксперты, более 600 показателей, в которых "любой запутается", и "их движение разнонаправлено". Оценка потребления проводится лишь по нескольким из них, и отчитывается правительство о том, что состояние продовольственной безопасности стабильно улучшается.



При этом специалисты считают, что ситуация выглядит не так однозначно, если учитывать экономический доступ населения к продовольствию. Так, по мнению специалистов РАНХиГС, уровень продовольственной независимости в стране растет при ухудшении доступности продовольствия для семей.



"Главное — доля расходов на продовольствие в бюджете семьи — показатель, который характеризует развитие страны", — пояснил главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун.



В исследовании аналитики фокусировались именно на экономической доступности населения к продовольствию. "Выяснилось, что здесь ситуация сложнее и не имеет равной окрашенности положительной, как те показатели, которые анализируются для продовольственной безопасности", — сообщила директор Центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Наталья Шагайда.



По словам эксперт, цены на продукты питания с 2013 года выросли на 41%. Она также подчеркнула, что в декабре 2017 года россияне купили на 15% меньше продовольствия, чем покупали в 2012 году. В настоящее время потребление ожило, но "все равно еще не дошло даже до уровня 2015 года".



На этом фоне наблюдается рост расходов семей на продовольствие.



"Население вынуждено тратить на питание все большую и большую часть своего бюджета. А увеличение доли на питание — это негативный знак для общества. Вообще, когда в обществе все хорошо, оно экономически хорошо развивается, доходы населения должны расти, а доля эта сокращается", — пояснила эксперт.



Например, с начала 1990-х годов доля потребительских расходов на продукты питания снижалась вплоть до 2013 года. В 2014 году пошел рост. В 2017 году, по данным результатов исследования, доля затрат на питание в российских семьях составила 34%. Для сравнения в развитых странах Европы эта доля равна 6-15%.



В среднем показатель по РФ составляет 36%, однако в селах средний уровень расходов на продукты питания составил 43%. "Там находится большая доля бедных. Тут надо думать о том, что делать с сельской местностью", — подчеркнула Шагайда.



Выросла и доля жителей, которые тратят более 50% своих потребительских на питание. Если в 2013 году этот показатель был равен 20,8%, то в 2017 году он составил уже 23,4%, отмечается в исследовании.



Наиболее рисковыми с этой точки зрения регионами в 2017 году стали республики Ингушетия (81% жителей) и Дагестан (68,2% жителей), а также Саратовская область (44%).



"Если люди расходуют больше половины средств на продовольствие, это критический уровень. Эти люди уже не могут удовлетворить свои остальные потребности, у них не хватает средств на жизнь. По статистике, четверть населения в этой части находится за критическим уровнем. Думать надо о том, как они выживают, если все уходит на еду", — прокомментировал Узун.



По мнению экспертов, доктрина продбезопасности должна предусматривать продовольственную помощь. "Когда у семьи не хватает доходов, должна быть гарантирована помощь от государства, потому что это здоровье будущих поколений, если не будет этой помощи, то состояние этих людей крайне критично", — считает сотрудник ИПЭИ РАНХиГС.