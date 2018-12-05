05 Декабря 2018
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"Неуместные амбиции". Константинопольский патриархат назвал "своим" пхеньянский Троицкий храм

Константинопольский патриархат (Фанар) включил принадлежащий Русской православной церкви храм Святой Живоначальной Троицы в Пхеньяне в список приходов, находящихся в его юрисдикции на Корейском полуострове. Об этом в среду сообщило посольство РФ в Северной Корее (КНДР).

В дипведомстве такое действие охарактеризовали как "очередной всплеск неуместных амбиций", и напомнили, что Троицкий храм был возведён по решению бывшего руководителя КНДР Ким Чен Ира как символ корейско-российской дружбы.

"На основании обращения Православного комитета КНДР Троицкий приход находится в каноническом ведении патриарха Московского и всея Руси и уже многие годы является местом для молитв, в том числе и дипломатов Посольства России, — говорится на официальной странице северокорейского представительства в Facebook. — Вселенский патриархат, который был доставлен в Корею на штыках греческих солдат в 1950 году, по определению не может иметь какого-либо отношения к этому проекту".

В посольстве также напомнили, как "совсем недавно" предстоятелю Фанара патриарху Варфоломею "был дан от ворот поворот" в ответ на просьбу принять его в Пхеньяне.

"Вызвать хаос, как это ему удалось сделать на Украине, здесь, в КНДР ему не дадут", — отмечается в сообщении.

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"Неуместные амбиции". Константинопольский патриархат назвал "своим" пхеньянский Троицкий храм

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Теги: Константинопольский патриархат, патриарх Варфоломей, Северная Корея, КНДР, РПЦ, храм



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