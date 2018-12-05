Путин и Мадуро обсудили перспективы российско-венесуэльских отношений

Президент РФ Владимир Путин провёл переговоры с главой Боливарианской республики Венесуэла Николасом Мадуро. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Российский лидер, начиная разговор, выразил понимание сложности ситуации в латиноамериканской стране.

"Поддерживаем Ваши усилия в том, чтобы добиться взаимопонимания в обществе, и все Ваши действия, направленные на урегулирование отношений с оппозицией", — обратился он к Мадуро, добавив, что российская сторона при этом осуждает любые действия террористического характера и "любые попытки изменить ситуацию с помощью силы".

Говоря об экономических отношениях Москвы и Каракаса, Путин отметил, что они "прошли через очень сложные времена", напомнив, в частности, о наблюдавшемся сокращении товарооборота. Однако, по его словам, эту тенденцию "удалось переломить" и добиться "определённого роста".

В свою очередь, Мадуро выразил уверенность в том, что результатом его встречи с российским лидером станут "хорошие новости" для сотрудничества двух государств.

"Мне кажется, что мы нашли ту точку, которая позволяет нам выжить и запустить достаточно полную, комплексную экономическую программу, которая полностью соответствует тем экономическим отношениям, которые существуют между Россией и Венесуэлой", — отметил он.