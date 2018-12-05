Путин назвал "запоздалым" заявление Помпео о "нарушении ДРСМД" Россией

Вашингтон, обвиняя Москву в нарушении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), не представили тому доказательств, заявил президент России Владимир Путин.

Ранее, как сообщало Накануне.RU, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона остановит свои обязательства по ДРСМД, если РФ за 60 дней не вернётся к его исполнению. Представитель российского МИД Мария Захарова назвала такие обвинения "беспочвенными" и "ничем не подкреплёнными".

Комментируя заявление Помпео, российский лидер также отметил его необоснованность, а также "запоздалость". Он напомнил, что Вашингтон сначала заявил о своём намерении выйти из договора, а потом стал "искать обоснования" этому.

"Самое главное обоснование — это то, что мы что-то нарушаем", — цитирует Путина "РИА Новости".

Напомним, о намерении выйти из ДРСМД заявил в конце октября президент США Дональд Трамп.