05 Декабря 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

Януковичу на суде не дали выступить с последним словом

Свергнутый президент Украины Виктор Янукович не стал выступать сегодня по видеосвязи на суде с последним словом. Его адвокаты попросили перенести заседание, поскольку, по их словам, Янукович находится в больнице и выходить на связь в таком состоянии не хочет. Несмотря на это, суд отказал в просьбе и не дал Януковичу произнести последнее слово, уйдя на совещание для вынесения приговора, сообщают украинские СМИ.
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Адвокат Александр Горошинский заявил, что суд нарушил право Януковича на защиту. По его словам, защита будет подавать апелляцию вне зависимости от приговора суда.

Политолог Руслан Бортник не исключает, что судьи будут затягивать решение до президентских выборов, которые может выиграть новый президент, а их затем могут обвинить в политической ангажированности. Однако при этом на суд может оказываться давление как раз с противоположной целью.

Само "совещание" суда для вынесения приговора может продлиться несколько месяцев, заявила пресс-секретарь суда Инна Свинаренко.

"Учитывая сложность дела, большое количество доказательств, предоставленных как стороной обвинения, так и стороной защиты, а также то, что томов дела насчитывается около ста, совещательная комната может длиться неопределенный период", - сказала Свинаренко.

Напомним, Януковича обвиняют в "госизмене", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям. Обвинение требует для Януковича 15 лет тюрьмы.

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Януковичу на суде не дали выступить с последним словом

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Теги: Украина, Виктор Янукович



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