"Россия 1" вновь претендует на лидерство по аудитории среди крупнейших вещателей

Телеканал "Россия 1" по итогам года вновь претендует на лидерство по аудитории среди крупнейших вещателей.

В общей аудитории телеканалов (жители крупных городов старше четырех лет) среднесуточная доля этого вещателя по итогам 11 месяцев составила 12,9% (минус 0,1 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

У "Первого канала" тот же показатель за указанный период составил 11,8% (минус 0,3 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), у НТВ - 9,2% (минус 0,2 п.п.). Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовательской компании Mediascope.

Однако в своей целевой аудитории - зрители 14–59 лет - "Первый канал" сохраняет лидирующие позиции

Напомним, по итогам 2016 года "Россия 1" впервые стал самым популярным в стране. До этого "Первый канал" уступал лидерство по доле аудитории по итогам года лишь однажды: в 2012-м его обошел НТВ.

"Первый" в ответ начал усиленно инвестировать в контент и вернул лидерство через год. "Россия 1" до 2016 года максимально приближалась к "Первому" 11 лет назад, по 2005 году уступив ему 0,1 процентного пункта.