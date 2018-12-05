05 Декабря 2018
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Общество Тюменская область

Тюменских школьников будут учить производству медиа-контента

В Тюменской области запускается образовательный проект "Медиасеть.Домашка", в рамках которого школьников будут учить создавать и продвигать медиа-контент. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства, уроки пройдут в музейном комплексе им. Словцова. Курс лекций рассчитан до 18 декабря.

Участники, 150 школьников из 9-11 классов, выполнят три домашних задания. Ребятам расскажут секреты эфирного и неэфирного продвижения контента,тонкости создания промороликов и многое другое. По итогам в финале проекта определят победителей в личном и командном зачетах. Команда, которая получит Гран-при проекта, сможет снять короткометражный фильм о своей школе совместно с профессиональной командой продюсерского центра Baza Production.

Делиться знаниями будут продюсер и режиссер эфирного продвижения канала Disney Галина Дмитрюкова, лавный редактор медиажурнала "ПЛОТ" Евгений Лепехин, продюсер центра Baza Ульяна Колобова и многие другие.

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Тюменских школьников будут учить производству медиа-контента

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Теги: медиа-контент, школьники, медиасеть.домашка



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