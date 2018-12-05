Глава Прикамья пошел в двадцатку губернаторов-блогеров

Губернатор Пермского края Максим Решетников вошел в двадцатку губернаторов-блогеров, передает корреспондент Накануне.RU.

Согласно рейтингу "Медиалогии", Решетников занял 14 место по итогам октября, получив индекс цитируемости 51. Наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали глава Чечни Рамзан Кадыров, его крымский коллега Сергей Аксенов и мэр столицы Сергей Собянин.

Напомним, в октябре Решетников провел пресс-конференцию в Instagram. Всего ее посмотрели 5 тыс. уникальных пользователей социальной сети, единовременно за ней следило в среднем 900 человек. В ноябре он провел аналогичную встречу. На нее поступило 500 вопросов.