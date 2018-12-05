В Тюменской области более 9 тысяч школьников написали итоговое сочинение

В Тюменской области более 9 тыс. школьников сегодня написали итоговое сочинение, сообщили Накануне.RU в областном департаменте образования.

К написанию сочинения ученики 11 классов приступили в 10.00 по местному времени. Успешное написание сочинения является допуском к экзаменам, пояснил начальник центра оценки качества образования ТОГИРРО Сергей Лунев.

В этом году для сочинений детям были представлены пять открытых направлений: "Отцы и дети", "Мечта и реальность", "Месть и великодушие", "Искусство и ремесло", "Доброта и жестокость".

Продолжительность написания сочинения составила три часа 55 минут. Написать его смогли также выпускники прошлых лет, для того, чтобы представить его результаты при поступлении в вуз. Отметим, что результаты сочинения, как и результаты ЕГЭ действительны в течение четырех лет. Дети с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения писали изложение.

Для школьников, которые по уважительным причинам не смогли выполнить эту работу сегодня, есть возможность написать сочинение в дополнительные сроки - 6 февраля и 8 мая 2019 года.