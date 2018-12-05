Шарташский лесопарк в Екатеринбурге остался без подрядчика по благоустройству

Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области решило расторгнуть договор с компанией "Урал Инженеринг", которая должна была заняться благоустройством Шарташского лесопарка. Как сообщается на едином сайте госзакупок, подрядчик не подготовил рабочую документацию в нужный срок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В документе сказано, что представители заказчика провели совместное совещание, на котором компании рекомендовали предоставит рабочую документацию и приступить к выполнению строительно монтажный работ. Эта встреча прошла 8 ноября.

Через неделю, уже на совещании при министре природных ресурсов и экологии региона подрядчик сообщил, что рабочая документация еще не разработана, поэтому строительно-монтажные работы на объекте не начаты.

Напомним, что из бюджета области выделили 360 млн руб.

Проект Шарташского лесопарка одобрен на слушаниях еще в июле, однако многие горожане остались недовольны таким решением. Недавно общественники написали открытое письмо губернатору Евгению Куйвашеву, в котором высказали свои претензии к проекту.

Ранее екатеринбургский общественник и экс-квартальный Орджоникидзевского района Алексей Беззуб раскритиковал проект строительства велодорожек в Шарташском лесопарке. На своей странице в Facebook он обозначил пять причин, почему бессмысленно тратить на эту затею 360 млн руб.

Дискуссии из-за проекта Шарташского лесопарка не утихают уже несколько месяцев. Многие жители Екатеринбурга остались недовольны проектом благоустройства, разработанным компанией "УралДорТехнологии".