В Зауралье мужчина насмерть забил кулаком сожителя своей матери

27-летний житель Шумихинского района Зауралья обвиняется в избиении сожителя своей матери, после которого потерпевший скончался.

Инцидент произошел вечером 10 сентября этого года, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Нападавший находился в пьяном виде - между ним и сожителем его матери произошла ссора. В порыве гнева злоумышленник не менее трех раз ударил кулаком по голове и лицу 54-летнему оппоненту.

Соседка вызвала "скорую" - фельдшер, приехав на место ЧП, констатировала смерть мужчины.

Свою вину 27-летний мужчина полностью признал. Уголовное дело передано в суд.