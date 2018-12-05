"Это небольшие деньги по сравнению с последствиями". На Южном Урале после землетрясения могут организовать мониторинг сейсмической активности

Землетрясение в Челябинской области, произошедшее 5 сентября, оказалось самым мощным на Урале за последние 100 лет. Его особенностью стало большое количество афтершоков, которые продолжаются до настоящего времени. В области не было оборудовано сейсмических станции, что затруднило изучение этого события. На прошлой неделе ученые Института геофизики УРО РАН установили в Катав-Ивановском районе температурные и радоновые станции для мониторинга ситуации. Об особенностях челябинского землетрясения и возможном прогнозировании новых толчков Накануне.RU рассказал заведующий лабораторией геодинамики Института геофизики, кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Юрков.

Напомним, в 03.58 5 сентября в 1,5 км от поселка Орловка в Катав-Ивановском районе на глубине 10 км была зафиксирована сейсмическая активность. Подземные толчки почувствовали жители Катав-Ивановска и Челябинской области, а также в Свердловской области и Башкирии. В течение порядка двух часов последовало несколько толчков, в некоторых домах появились трещины в стенах, посыпалась штукатурка, падала посуда. По разным оценкам, магнитуда землетрясения составила от 5,4 до 5,8. За 2,5 месяца было зарегистрировано свыше 50 афтершоков, наиболее сильный толчок произошел 15 ноября магнитудой 4,4.

"За весь период инструментальных наблюдений на Урале, землетрясений с такой магнитудой не было. До этого момента наиболее мощное событие было в 2015 году в районе Билимбая магнитудой 4,4, и в этом же районе в 1914 году магнитудой 4,5. Событие 5 сентября 2018 года оказалось самым мощным и его необходимо изучать", - говорит Юрков.

Специалисты пермского Горного института УРО РАН оперативно установили в муниципалитете временные сейсмические станции, которые стали фиксировать афтершоки. Это позволило оконтурить область проявления подземных толчков.

11 октября в правительстве Челябинской области прошло совещание под председательством вице-губернатора Олега Климова, посвященное изучению сейсмической активности в Катав-Ивановском районе.

"Пермский горный институт послал свое предложение по установке четырех стационарных сейсмических станций, а наш институт сделал предложение по организации радонового мониторинга в точках установки сейсмических станций и температурного мониторинга по скважинам, по организации GPS-мониторинга и периодического магнитного мониторинга по точкам, которые будут выбраны для наблюдения. Эти предложения были достаточно хорошо приняты на совещании. На 2019 год была обещана поддержка из средств Челябинской области на организацию мониторинга в Катав-Ивановском районе", - рассказал заведующий лабораторией геодинамики Института геофизики УРО РАН.

Кроме того, ученые тогда же обратились к администрации Катав-Ивановского района с просьбой подобрать места для установки временных радоновых и температурных станций из резервного фонда института. Однако поиски места затянулись до 15 ноября, пока в районе не произошел мощный афтершок, сопоставимый с землетрясением в районе Билимбая. После этого сотрудники института геофизики выехали в эпицентральную зону для проведения исследования и установки станций мониторинга.

"Была проведена магниторазведка и измерены значение магнитного поля, для того, чтобы посмотреть, как оно изменяется с течением времени. Сотрудники лаборатории сейсмометрии провели микросейсмическое районирование, они изучили свойства грунтов, чтобы оценить, если землетрясения произойдет с такой же магнитудой, состояние грунта увеличит балльность этого события или уменьшит. Это очень важная характеристика. В результате произошедших толчков пострадали здания административного и жилого фонда Катав-Ивановска. В связи с этим сотрудники лаборатории сейсмометрии ИГФ УрО РАН вышли с предложением в администрацию района о проведении сейсмодинамических обследований сооружений - как пострадавших, так и не имеющих видимых повреждений, с целью определения сейсмической устойчивости данных объектов и их конструкций. Также мы установили температурные и радоновые станции для мониторинга. Администрацией района были найдены три скважины, но подошла только одна. На ней была установлена температурная станция с восьмью датчиками, они будут фиксировать движение жидкости по стволу скважины, что является прогностическим эффектом при подготовке землетрясения и индикации изменения напряженного состояния горных пород в этой точке", – отметил он.

Именно радоновые и температурные измерения используются во всех прогностических центрах и входят в состав основных методов.

"Чтобы оперативно реагировать, необходимо, чтобы станции передавали информацию в оперативном режиме, но пока у нас таких станций нет. Температурная станция стоит 500 тыс. Если удастся получить финансирование, мы, безусловно, их купим, и они в режиме онлайн будут передавать информацию. Сейчас передача идет в ручном режиме. Это не очень большие деньги, по сравнению с последствиями от землетрясения. Материальный ущерб от землетрясения мы снизить не можем, а человеческие потери, конечно, можно. Предупреждение и прогноз землетрясений реализовать нужно", - считает Анатолий Юрков.

Спрогнозировать землетрясение на Южном Урале очень сложно.

"Пока мы не имеем прогностических признаков, потому что для Урала неизвестно, как будет реагировать среда, как будет реагировать температура и радон на подготовку этих событий. Мы работали в Средней Азии, Киргизии, сейчас работаем на Курильских островах, по этим регионам мы уже имеем определенные наработки и можем с какой-то вероятностью сказать, что происходит подготовка события, по крайней мере, осуществляется вероятностный среднесрочный или краткосрочный прогноз времени наступления, пока магнитуду и место установить сложно. В Челябинской области, к сожалению, вообще наблюдения не проводились. Нам нужно изучить особенности поведения геофизических полей на Урале. Когда мы фиксировали Билимбаевское землетрясение, поведение радона отличалось от того, как реагируют наши поля на землетрясения на тех же Курильских островах, поскольку геологическая обстановка разная и реакция будет разной. Поэтому о прогнозе говорить нужно достаточно осторожно, до него очень далеко, но попытки мы будем делать", - говорит Юрков.

Информация с радоновой станции уже поступает, и пока, по словам Юркова, по изменению объемной активности радона все спокойно, а значит, в ближайшие дни не ожидается нового толчка.

При этом, он уверен, что событие, произошедшее 5 сентября, не является форшоком перед более мощным землетрясением. Но определенная активность в Катав-Ивановском районе есть.

"Еще не проанализированы данные станций GPS, чтобы понять, что изменилось в последнее время. Но эти изменения произошли не за последние годы. В целом Урал движется вместе с Русской платформой со скоростью 28 миллиметров в год на северо-восток, но отдельные блоки могут перемещаться относительно другу друга со скоростью порядка 1-3 миллиметра. При перемещении этих блоков могут накапливаться критические напряжения, которые приводят к землетрясению. Но при таких скоростях, критические напряжения могут приводить к землетрясениям магнитудой более 6 с малой вероятностью. Я считаю, что они могли проявиться за достаточно длинный промежуток времени, а GPS-мониторинг проводится только 10-15 лет. Этого недостаточно, чтобы говорить, почему же это произошло", - подчеркнул он.