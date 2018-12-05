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Экономика Ямало-Ненецкий АО

Путин запустил на Ямале третий промысел Бованенковского месторождения

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи запустил третий (финальный) промысел Бованенковского месторождения, крупнейшего на Ямале по разведанным запасам, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Он поздравил председателя совета директоров ПАО "Газпром" Алексея Миллера "с успешным завершением масштабной и сложной работы".

"Это означает, что добыча газа здесь выйдет на полную мощность", - заявил президент.

Одновременно сегодня открывается вторая нитка газопровода Ухта-Торжок. Это позволит нарастить поставки газа Ямала в центр страны.

"Я благодарю всех, кто участвовал в создании этих важных промышленных и инфраструктурных объектов", - заявил президент.

бованенковское месторождение вахтовый поселок бованенково(2009)|Фото: www.gazprom.ru

Напомним, разработка Бованенковского месторождения ведется "Газпромом" в рамках мегапроекта "Ямал", что подразумевает промышленное освоение арктической территории. По данным предприятия, на полуострове и прилегающих акваториях разведанные запасы газа составляют 16 трлн "кубов". Наиболее значительным по запасам газа месторождением Ямала является Бованенковское – 4,9 трлн кубометров.

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Путин запустил на Ямале третий промысел Бованенковского месторождения

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Теги: Бованенковское месторождение, третий промысел, Алексей Миллер, Владимир Путин



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