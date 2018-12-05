Заменяющие пермскую электричку автобусы оказались невостребованными, а их маршрут - потенциально опасным

Автобусы маршрута № 2, запущенные в Перми с 1 декабря, не пользуются популярностью среди пассажиров, они ездят практически пустые. Вместе с тем маршрут движения может быть потенциально опасным: "Волгобасы", закупленные мэрией, превышают максимально разрешенную массу транспорта на подъезде к вокзалу Пермь I, передает корреспондент Накануне.RU.

Мэрия начала обкатку автобусного маршрута между вокзалами Пермь I и Пермь II, в будущем автобус на этом участке заменит городскую электричку. Пока что на маршруте работают два "Волгобаса", время их отправления не синхронизировано с электричками. Ддо закрытия ж/д движения проезд для пассажиров электрички остается платным.

В направлении станции Пермь I автобус делает 10 остановок и доезжает до пункта "Магазин "Речник", маршрут обратного пути дополнен станциями "Улица Борчанинова" и "ЦУМ". По словам кондукторов, пассажиров немного, большинство проезжают одну-две остановки. Новый автобус до ЦУМа частично дублирует маршруты троллейбуса №1 и автобуса №3, объясняет общественница Людмила Елтышева, поэтому пассажиры пользуются привычным транспортом.

В день запуска маршрута, 1 декабря, первые автобусы не доехали до Перми I. Как пояснили Накануне.RU в департаменте дорог и транспорта администрации Перми, автобус№ 2 временно следовал до остановки "Сквер им. Решетникова". После 14 часов движение автобуса было запущено в соответствии с планируемым маршрутом. О причинах в мэрии не говорят, однако именно после остановки "Сквер им. Решетникова" начинается участок ул. Монастырской, на который "Волгобасы" заезжать не должны.

После перекрестка с ул. 25 лет Октября на ул. Монастырской установлен дорожный знак ограничения массы, по участку в сторону Перми I запрещено двигаться транспорту с максимальной грузоподъемностью больше 10 т. "Волгобасы", которые работают на маршруте, весят 18 т без пассажиров.

В пресс-службе мэрии вопросы безопасности передвижения 18-тонных "Волгобасов" по участку, с грузоподъемностью 10 т, оставили без ответа. Не пояснили там и возможность замены автобусов на более легкие.

Напомним, для благоустройства набережной Камы власти планируют закрыть движение городской электрички сначала до Перми I, затем до ст. Мотовилиха. В качестве альтернативы пассажирам предлагают автобусы, а в будущем - трамвай, причем, для его запуска могут быть использованы существующие рельсы.