"Утечек не было, и апелляций не будет": Дмитрий Гущин не может обжаловать решение суда по делу об "утечках ЕГЭ"

Петербургский учитель Дмитрий Гущин не может подать апелляцию на решение по делу об "утечках" заданий ЕГЭ из-за того, что суд до сих пор не опубликовал мотивировочную часть. Об этом ответчик написал на своей странице в социальной сети, передает корреспондент Накануне.RU.

Последняя запись по делу об "утечках" на сайте Дорогомиловского суда сообщает о заключительном заседании 9 ноября.

"А вот решения суда не видно, хотя оно должно быть опубликовано в течение пяти дней. Дело тут в том, что апелляцию можно подать только в месячный срок со дня вынесения решения. С учетом выходных, осталось три дня. Три дня продержаться — и никаких апелляций. Утечек не было, и апелляций не будет. Все понятно?" – написал Дмитрий Гущин на своей странице "Вконтакте".

Учитель добавил, что подаст апелляцию и без ссылок на решение суда.

"Суд ее отложит и потребует устранить нарушение, но не принять не может. Срок не пропустим. Апелляции — быть!" – заключил Дмитрий Гущин.

На момент публикации получить комментарий Дорогомиловского суда Накануне.RU не удалось.

Напомним, 9 ноября суд в полном объеме удовлетворил иск ведомства к преподавателю математики из Санкт-Петербурга Дмитрию Гущину и газете "Новые Известия". В резолютивной части судебного решения говорится о том, что ответчики обязаны удалить посты с размещенной информацией и опровергнуть их в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

31 мая, накануне ЕГЭ по профильной математике, педагог, получивший звание "Учитель года" в 2007 г., заявил о предполагаемых утечках заданий на своей странице "Вконтакте". По его словам, то же самое произошло и с заданиями по химии. После публикаций истец потребовал удалить посты в соцсетях и опровергнуть распространенные сведения об "утечке" материалов единых госэкзаменов по математике и химии, которые, по мнению Рособрнадзора, порочат деловую репутацию ведомства.