05 Декабря 2018
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Политика Челябинская область

"Первое впечатление – холодно". Челябинск посетили главы регионов стран ШОС

Более 100 участников из Китая, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Пакистана, Узбекистана, Индии и России сегодня приняли участие в ознакомительной встрече в формате Форума глав регионов государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которая прошла сегодня в Челябинске. Представители иностранных делегаций рассказали о своих впечатлениях о городе и планах сотрудничества с регионом, передает корреспондент Накануне.RU.

Генеральный секретарь правительства штата Харьяна (Индия) Депиндер Сингх Дхеси видит огромный потенциал для сотрудничества с Челябинской областью в сфере сельского хозяйства и переработки.

"В настоящее время у нас очень большое количество сельскохозяйственной продукции портится, и мы не успеваем ее направить потребителям, поэтому мы рассматриваем новые технологии, которые позволят нам сохранить эту продукцию и направить на рынок. Мы пытаемся разнообразить свою продовольственную корзину разными фруктами и овощами, и мы бы хотели воспользоваться опытом Челябинской области", - отметил он.

Депиндер Сингх Дхеси еще не успел посмотреть город, но отметил заинтересованность в развитии туризма.

"Для людей нашей провинции будет интересно приехать и посетить это красивое место, которое известно во всем мире. Конечно, климат очень сильно отличается от нашего региона, самое холодное, что у нас может быть +6 градусов", - подчеркнул он.

форум глав регионов стран ШОС, Челябинск,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Главный министр провинции Белуджистан (Пакистан) Джам Камаль-хан отметил, что подобные мероприятия позволяют познакомиться с производствами, которые существуют в регионе. И именно в этом он видит потенциал для развития двустороннего сотрудничества. В частности, накануне делегация посетила агрокомплекс "Чурилово".

Представитель Пакистана поделился своими впечатлениями о Челябинске.

"Первое впечатление – холодно. Я думаю, что, если бы я приехал летом, было бы гораздо теплее и город был бы более красивым. Город промышленный, основательный, большой, постоянно расширяется. Очень хорошая сеть дорог. Интересные производства. Я бы хотел увидеть озеро, но сейчас оно покрыто льдом", - говорит он.

Вице-губернатор Народного Правительства города Чунцин (КНР) Лю Гуйпин рассказал об итогах встречи с губернатором Борисом Дубровским. Сегодня на форуме был подписан протокол о намерениях развития и укрепления сотрудничества между правительством Челябинской области и народным правительством города Чунцин.

"На встрече с господином Дубровским мы подтвердили те сферы, в которых возможно сотрудничество между нашим городом и Челябинской областью. Мы люди практичные и обсудили конкретные сферы, где мы будем развивать сотрудничество, но я думаю, что нет смысла сейчас раскрывать эти сферы, вы сами их увидите, когда появится конкретное сотрудничество", - заявил он, добавив, что речь идет о сотрудничестве в области логистики, туризма и промышленности.

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"Первое впечатление – холодно". Челябинск посетили главы регионов стран ШОС

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Теги: ШОС, форум глав регионов, сотрудничество, туризм,



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Ранее 05.12.2018 13:55 Мск Первый Форум глав регионов стран ШОС пройдет в Челябинске в 2020 году

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