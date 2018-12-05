Бизнес-омбудсмен Борис Титов узнал у зауральского губернатора о состоянии делового климата в регионе

В Курган с официальным визитом приехал бизнес-омбудсмен России Борис Титов, он провел встречу с зауральскими предпринимателями.

Перед этим Титов побеседовал с главой региона Вадимом Шумковым и его первым заместителем Андреем Саносяном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Зауралья.

Омбудсмен и врио губернатора обсудили состояние делового климата в регионе, а также поговорили о том как выстраивать отношения власти и бизнеса. В частности, разговор касался упрощения схемы работы в части устранения всевозможных административных барьеров для ведения бизнеса.

Стороны также договорились, что предприниматели оперативно будут узнавать обо всех изменениях в российском законодательстве.