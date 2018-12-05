05 Декабря 2018
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Политика В России

Путин пояснил, почему не реагирует на попытки Порошенко поговорить по телефону

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он не реагирует на попытки главы Украины Петра Порошенко поговорить по телефону.

"Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - пояснил российский лидер.

Путин отметил, что Порошенко "искусно создает кризисные и провокационные ситуации" и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, передает РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с Путиным, однако тот не ответил на звонок. Позже это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.

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Путин пояснил, почему не реагирует на попытки Порошенко поговорить по телефону

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Теги: владимир путин, петр порошенко



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