Путин пояснил, почему не реагирует на попытки Порошенко поговорить по телефону

Президент России Владимир Путин объяснил, почему он не реагирует на попытки главы Украины Петра Порошенко поговорить по телефону.

"Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании", - пояснил российский лидер.

Путин отметил, что Порошенко "искусно создает кризисные и провокационные ситуации" и тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию, передает РИА Новости.

Ранее Порошенко заявил, что сразу после инцидента в Керченском проливе попытался связаться с Путиным, однако тот не ответил на звонок. Позже это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.