05 Декабря 2018
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Общество Сибирский ФО

"А вам нравится елка?" – "Мне есть нечего!" Алтайский пенсионер высказался на местном ТВ

Алтайский пенсионер в эфире местного телевидения очень жестко и грубо ответил на вопрос о новогодней елке.

"Последний *** с солью доедаю, а вы: "Елочка мне нравится? Елочка?" - выругался мужчина.

Видео с эмоциональной реакцией пенсионера на вопрос журналистов о новогодней елке в центре алтайского наукограда Бийск за короткое время набрало совокупных просмотров около 300 тыс.

Издание "Толк" нашло мужчину и сумело расспросить его, чем он был так недоволен. Житель Бийска Вячеслав Степанович рассказал, что корреспонденты местного телеканала остановили его, когда он шел из гаража с ведром картофеля. Как выяснилось, у пенсионера два высших образования, а в прошлом он директор завода.

"Дело в том, что я шел из гаража. Ведро картошки нес. Пенсия маленькая. Меня спрашивают: "Ну, как вам елка"? А у меня пенсия десять тысяч рублей. Пять тысяч я плачу за квартиру, на пять тысяч живу. Как прожить? Я же не быдло. У меня два высших образования. Доработался до директора завода. Крым, Кавказ, Украину прошел. У меня дед восстание поднимал на Кубани. Отец у меня две войны прошел. Я из простого человека в люди вышел. А теперь я никто. Люди такие, как я, без соли доедают", - заявил бийский пенсионер журналистам.

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"А вам нравится елка?" – "Мне есть нечего!" Алтайский пенсионер высказался на местном ТВ

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Теги: Новый год, пенсионная реформа, новогодний стол, новогодние праздники, пенсии, социальная политика, Алтай, Бийск



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