05 Декабря 2018
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Общество Свердловская область

Директор екатеринбургской "Спецавтобазы" покинул пост

Директор екатеринбургского МУПа "Спецавтобаза" Сергей Пономарёв покинул свой пост. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в мэрии города

В администрации добавили, что он уволился по собственному желанию. Отметим, что сегодня же региональная энергетическая комиссия региона утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Напомним, что Сергей Пономарев ранее занимал должность заместителя министра природных ресурсов Свердловской области, где специализировался на решении организационно-аналитических вопросов. В прошлом Пономарев работал на производствах (Уралэлектротяжмаш, СВЭЛ).

В 2012 году по приглашению тогдашнего губернатора Пермского края Виктора Басаргина возглавил Агентство по государственным закупкам, а затем стал министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С 2017 года работал в министерстве природных ресурсов Свердловской области.

ЕМУП "Спецавтобаза" является самым крупным на Урале предприятием, работающим с отходами и содержащим полигоны твердых бытовых отходов. Его предыдущим руководителем был экс-депутат Законодательного собрания региона Нафик Фамиев.

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Директор екатеринбургской "Спецавтобазы" покинул пост

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Теги: мусорная реформа, региональные операторы, тко, спецавтобаза



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