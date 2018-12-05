Директор екатеринбургской "Спецавтобазы" покинул пост

Директор екатеринбургского МУПа "Спецавтобаза" Сергей Пономарёв покинул свой пост. Эту информацию Накануне.RU подтвердили в мэрии города

В администрации добавили, что он уволился по собственному желанию. Отметим, что сегодня же региональная энергетическая комиссия региона утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Напомним, что Сергей Пономарев ранее занимал должность заместителя министра природных ресурсов Свердловской области, где специализировался на решении организационно-аналитических вопросов. В прошлом Пономарев работал на производствах (Уралэлектротяжмаш, СВЭЛ).

В 2012 году по приглашению тогдашнего губернатора Пермского края Виктора Басаргина возглавил Агентство по государственным закупкам, а затем стал министром по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края. С 2017 года работал в министерстве природных ресурсов Свердловской области.

ЕМУП "Спецавтобаза" является самым крупным на Урале предприятием, работающим с отходами и содержащим полигоны твердых бытовых отходов. Его предыдущим руководителем был экс-депутат Законодательного собрания региона Нафик Фамиев.